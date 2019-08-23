Turnuvada Hafta Sonu Heyecanı

Haber: Esra Perçin
Esentepe Futbol Sahası’nda mücadele hafta içi maçları ile devam etti. Turnuvada dün Ahmetler-Koçumlar Gençlik ve Çoğullu-Koçumlar maçları oynandı. Turnuvada hafta içinde alınan sonuçlar ve hafta sonu maç programı şöyle:
Koçumlar Gençlik : 0 - Eymür Köyü : 2
Koçumlar Köyü : 0 - Çayörengüney Köyü : 1
Samat Köyü : 2 - Sofular Köyü : 0 (Erteleme Maçı)
Yağdaş Köyü : 3 - Dereboyu : 2
Göynükören Köyü : 3 - Orman İşletme Müdürlüğü : 0
Aydemir Gavesi : 2 - Afşar Tarakçı Köyü : 1
Çayörengüney Köyü : 1 - Gerede Kargo : 4
Salur Köyü : 3 - Kürkçüler Köyü : 5
Nuhören Köyü : 3 - Sofular Köyü : 2
24 Ağustos Cumartesi
13.30: Çayören Akif Allar-Kürkçüler
15.00: Orman İşletme Müdürlüğü-Samat
16.30: Eymür-Aydemir Kahvesi
18.00: Gerede Yaşam Merkezi-Gerede Kargo
25 Ağustos Pazar
13.30: Salur-Yağdaş
15.00: Sofular-Göynükören
16.30: Nuhören-Orman İşletme Müdürlüğü
18.00: Gerede Yaşam Merkezi-Çayören Köyü