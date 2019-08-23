Turnuvada Hafta Sonu Heyecanı

Haber: Esra Perçin

Esentepe Futbol Sahası’nda mücadele hafta içi maçları ile devam etti. Turnuvada dün Ahmetler-Koçumlar Gençlik ve Çoğullu-Koçumlar maçları oynandı. Turnuvada hafta içinde alınan sonuçlar ve hafta sonu maç programı şöyle:

Koçumlar Gençlik : 0 - Eymür Köyü : 2

Koçumlar Köyü : 0 - Çayörengüney Köyü : 1

Samat Köyü : 2 - Sofular Köyü : 0 (Erteleme Maçı)

Yağdaş Köyü : 3 - Dereboyu : 2

Göynükören Köyü : 3 - Orman İşletme Müdürlüğü : 0

Aydemir Gavesi : 2 - Afşar Tarakçı Köyü : 1

Çayörengüney Köyü : 1 - Gerede Kargo : 4

Salur Köyü : 3 - Kürkçüler Köyü : 5

Nuhören Köyü : 3 - Sofular Köyü : 2

24 Ağustos Cumartesi

13.30: Çayören Akif Allar-Kürkçüler

15.00: Orman İşletme Müdürlüğü-Samat

16.30: Eymür-Aydemir Kahvesi

18.00: Gerede Yaşam Merkezi-Gerede Kargo

25 Ağustos Pazar

13.30: Salur-Yağdaş

15.00: Sofular-Göynükören

16.30: Nuhören-Orman İşletme Müdürlüğü

18.00: Gerede Yaşam Merkezi-Çayören Köyü