Haber: Esra Öztürk

KYK tarafından düzenlenen turnuvadaa Bolu, Ankara, Bilecik, Bartın, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak takımları şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Turnuvanın açılışı 16 Nisan Pazartesi günü Sentetik 1’de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törene, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz katıldı. 11 takımın yer aldığı turnuvada toplam 220 sporcu mücadele edecek. 21 Nisan Cumartesi günü oynanacak final maçının ardından gerçkeleştirilen törenle organizasyon sona erecek. Organizasyon Belediye Başkanı Yılmaz, KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ertem ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz’in başlama vuruşu ile Bolu ve Karabük KYK İl Müdürlüğü takımlarının maçı başladı.

KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara “KYK İl Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmek ve her türlü kötü alışkanlıklardan koruyarak öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak, sporun eğitim hayatındaki etkin rolünü vurgulamak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla çeşitli sportif faaliyetler düzenlemekteyiz.” diye konuştu.