Haber: Aysun Beykoz

17 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleşen ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği Dostluk Turnuvası’nda dün oynanan maçlarda önceki gün oynanan maçlarda Tarım İl Müdürlüğü, Gazetecileri 25-18 ve 25-20’lik setlerle 2-0 yendi. Günün diğer maçında ise Barilla ile Özel İdare karşılaştı. Bu maçı ise Barilla 2-0 kazanan taraf oldu. Turnuvada dün akşam ise Emniyet-F Tipi Cezaevi, Doğa Koleji-T tipi Cezaevi maçları oynandı. Turnuvada günün maç programı ise şöyle:

19 Nisan Çarşamba

19.30: Orman Bölge Müdürlüğü-Belediye

20.30: Baro-Gençlik Hizmetleri Spor İl Md.