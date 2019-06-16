Turnuvada İlk Beraberlik!..

Haber: Gönül Olutürk

Yoğun yağmur altında oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu bulmakta oldukça zorlandı. Kaygan bir zeminde devam eden maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 2.yarının hemen başında BESK takımı 1-0 üstünlüğü yakaladı. Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen oyunda Güzelsur İnşaat bu gole çabuk cevap verdi ve 1-1 eşitliği yakaladı. 2.yarının ortalarında geride gelen Güzelsur İnşaat 2-1 öne geçmeyi başardı. Güzelsur İnşaat üstünlüğünü maçın son anlarına kadar korusa da BESK’in eşitlik golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti. Bu maç turnuvanın ilk ve şu ana kadar ki tek berabere biten maçı oldu.

BESK: Bora, Mesut, Hamit, İbrahim, Salih, Engin, Ruşen, Uğur, Özcan, Feridun, İsmail, Davut, Onur, Cemil, Serkan, Mehmet

Güzelsur İnşaat: Arif, Beytullah, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Erhan, Mustafa, Burhan, Mete, Emre İsmail, Hakan, İsmail, Yılmaz, Ayhan, Murat Abak, Yavuz