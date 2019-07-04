Turnuvada Neler Oluyor?

Haber: Esra Öztürk
Gol Krallığı Yarışında Son Durum
8 Gol
Haydar Yolcu (Yukarıdüğerspor)
5 Gol
Burak Çağlar (Sorkunspor)
Kaan Oruç (Kargıbayramlarspor)
Ertuğrul Doğangün (Çitlerspor)
Serkan Ünal (Yukarıdüğerspor)
Yasin Candan ( Çavuşlarspor
Hasan Arabacı (Cemallerspor)
Yavuzhan Yaman ( Cemallerspor)
Kim Kaç Maç Ceza Aldı?
Hafta sonunda oynanan maçlar sonrası Çetikören oyuncusu Seyit Ahmet Gülcan, Efsane Çavuşlar oyuncusu Ahmet Yoncacı, Bünüşspor oyuncusu Vedat Aykanat ve Göbülerspor oyuncusu Aydın Başer gördükleri kırmızı kart nedeniyle 1’er maç ceza aldılar.