Turnuvada Neler Oluyor?

Dörtdivan Turnuvası’nda haftalar ilerledikçe gol krallığı yarışı da kızıştı. Tertip komitesi ceza kararlarını da açıkladı.

Turnuvada Neler Oluyor?


Haber: Esra Öztürk

Gol Krallığı Yarışında Son Durum

8 Gol

Haydar Yolcu (Yukarıdüğerspor)

5 Gol

Burak Çağlar (Sorkunspor)

Kaan Oruç (Kargıbayramlarspor)

Ertuğrul Doğangün (Çitlerspor)

Serkan Ünal (Yukarıdüğerspor)

Yasin Candan ( Çavuşlarspor

Hasan Arabacı (Cemallerspor)

Yavuzhan Yaman ( Cemallerspor)

Kim Kaç Maç Ceza Aldı?

Hafta sonunda oynanan maçlar sonrası Çetikören oyuncusu Seyit Ahmet Gülcan, Efsane Çavuşlar oyuncusu Ahmet Yoncacı, Bünüşspor oyuncusu Vedat Aykanat ve Göbülerspor oyuncusu Aydın Başer gördükleri kırmızı kart nedeniyle 1’er maç ceza aldılar.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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