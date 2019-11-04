Turnuvada ülkemizi temsil ettiler

Haber: BMA

Akademik başarılarının yanı sıra spor ve sanat alanlarındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettiren İmza Okulları öğrencileri başarılara imza atmaya devam ediyorlar. İmza Okulları 12. sınıf öğrencilerinden Umut Kunt ve Samet Can Yıldırım Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Turnuvasına Milli Takım oyuncuları olarak katıldılar. Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil eden İmza Okulları öğrencileri başarılı performansları ile takdir topladılar.

Öğrencilerinin ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen İmza Okulları kurucusu Eşref Tarsuslu yaptığı açıklamada “Yaptıkları spora gerçekten gönülden bağlılar ve çok emek veriyorlar. Onların adını böyle güzel yerlerde görmek emeklerinin karşılığını aldıklarını görmek, bizi de gönülden mutlu ediyor. Ayrıca öğrencimiz Umut Kunt milli takım maçları sonrasında ‘Turnuvanın En Değerli Oyuncusu’ ünvanını da alarak göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Çocuklarımızla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Tarsuslu ayrıca okul olarak öğrencilerinin her zaman arkasında olduklarını belirtti.