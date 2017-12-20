Haber: Semih Baykal

Resmi ve özel kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi, kurum çalışanlarının birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları, belli bir yaşın üstündeki kişilerin spor yapmaları ve gelecek nesillere salon sporlarının sevdirilmesi gibi amaçlarla düzenlenen basketbol turnuvası 18 Aralık Pazartesi günü başladı. Turnuvanın iddialı takımlarından Erpiliç, ilk maçını Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile karşılaştı.

2 gruptan oluşan turnuvada yer alan takımlar ise şöyle:

A GRUBU:

BARİLLA

ERPİLİÇ

GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

ARÇELİK A.Ş.

SCHOTT ORIM

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BARO

B GRUBU:

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU BELEDİYE

GEREDE DEVLET HASTANESİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ve MİMARLAR ODASI