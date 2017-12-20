Haber: Semih Baykal
Resmi ve özel kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi, kurum çalışanlarının birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları, belli bir yaşın üstündeki kişilerin spor yapmaları ve gelecek nesillere salon sporlarının sevdirilmesi gibi amaçlarla düzenlenen basketbol turnuvası 18 Aralık Pazartesi günü başladı. Turnuvanın iddialı takımlarından Erpiliç, ilk maçını Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile karşılaştı.
2 gruptan oluşan turnuvada yer alan takımlar ise şöyle:
A GRUBU:
BARİLLA
ERPİLİÇ
GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ARÇELİK A.Ş.
SCHOTT ORIM
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BARO
B GRUBU:
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU BELEDİYE
GEREDE DEVLET HASTANESİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ve MİMARLAR ODASI
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!