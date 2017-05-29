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29 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Turnuvanın galibi Aşağı Düğer

    Geçtiğimiz haftalarda başlayan Dörtdivan Belediyesi Futbol Turnuvası geçtiğimiz gün yapılan final maçının ardından sona erdi. Turnuvanın kazananı Aşağı Düğer takımı oldu.

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:10
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    Turnuvanın galibi Aşağı Düğer

    Haber: BMA

    Dörtdivan Belediye tarafından düzenlenen futbol turnuvası final maçı geçtiğimiz gün Şehit Polis Yaşar Doğançay Spor Kompleksi’nde yapıldı. 12 takımın katıldığı turnuvada finale kalan Aşağı Düğer ve Çavuşlar takımları arasında kıran kırana geçen maç, Aşağı Düğer’in 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi. Alınan bu sonuç ile Aşağı Düğer takımı turnuvanın birincisi olarak kupasını aldı. Sülleler ve Kaymakamlık arasında oynanan üçüncülük maçının galibi ise Sülleler takımı oldu.

    Final maçı sonrası düzenlenen ödül töreninde Sülleler takımı madalyalarını Dörtdivan İlçe Emniyet Amiri Recep Düzgün’den aldı. Turnuvanın final karşılaşmasında mücadele eden ancak galibiyete erişemeyen Çavuşlar takımı da ikincilik madalyalarını Dörtdivan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Atilla Acarer’in elinden aldı. Turnuvanın final maçında Çavuşlar takımını 2-1’lik skorla mağlup ederek turnuvanın birincisi olan Aşağı Düğer takımı, madalyalarını ve kupasını Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’nun elinden aldı. İlçe Emniyet Amiri Recep Düzgün, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Atilla Acarer ve Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu dereceye giren takım oyuncularını tek tek tebrik etti.

    Ödül töreni sonrasında bir konuşma yapan Başkan Uzunoğlu, “Yaklaşık iki haftadır burada yapılan maçlar sonucunda birinci olan takımımıza kupasını takdim ettik. Turnuvaya katılan 12 takımada ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu turnuva ilçemiz için güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu tür organizasyonların devamı gelecek. Ramazan ayı itibariyle çalışmalarımızı tamamlayıp ilerleyen aylarda daha kapsamlı, daha güzel bir turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu turnuvaya daha fazla katılım sağlanacağına inanıyorum. Eksikliklerimiz olmuştur, ancak bu eksikliklerimizi gördük ve bunları daha sonraki organizasyonlarda gidereceğiz. Birinci olarak kupayı kazanan Aşağı Düğer takımına ve diğer bütün takımlara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kupayı alan Aşağı Düğer oyuncuları sevinçlerini doyasıya kutladılar. 

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