Haber: Esra Öztürk

Kupada salon ve organizasyon sporseverlerden tam not aldı. Yaklaşık 550 polis ve jandarmanın görev yaptığı müsabakalar olaysız tamamlanırken, salonda takımlarının soyunma odalarının logolarla giydirilmesi büyük beğeni kazandı. Kupa töreninin göz kamaştırdığı organizasyonda Sebensporlu oyuncuların salonda fedakar bir şekilde çalışmaları da gözlerden kaçmadı. Bolu Karaçayır spor salonunda düzenlenen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası “Dörtlü Final” karşılaşmaları sona erdi. Final maçında Beşiktaş Mogaz ile Göztepe karşı karşıya geldi. İlk devresini 13-10 önde kapatan Beşiktaş Mogaz, maçı da 25-21 kazanarak Türkiye Kupasının sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Beşiktaş Mogaz’a şampiyonluk kupası Federasyon Başkanımız Bilal Eyuboğlu ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından verildi. Siyah-Beyazlı takımın oyuncularına madalyalarını ise Yönetim Kurulu Üyemiz Haydar Arslan ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz takdim etti. Göztepe takımının madalyalarını da Bolu İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik ve Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem verdi. Maçın gözlemci ve hakemlerine ise plaketlerini MHK Başkanımız Barbaros Yılmaz verdi. Ödüllerini Sebenspor Kulüp başkanı Canip Demirer, Yöneticileri Bülent Oturak ve Rıdvan Aralantaş’ınvediği final maçının en iyi 7’si ise şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Yunus Özmusul (Göztepe)

Pivot: Tolga Özbahar (Beşiktaş Mogaz)

Orta Oyun Kurucu: NemanjaPribak (Beşiktaş Mogaz)

Sağ Oyun Kurucu: Ramazan Döne (Beşiktaş Mogaz)

Sağ Kanat: Faruk Vrazalic (Beşiktaş Mogaz)

Sol Oyun Kurucu: Tuğberk Çatkın (Göztepe)

Sol Kanat: MijoTomic (Beşiktaş Mogaz)

En Değerli Oyuncu: Karim Hendawy (Beşiktaş Mogaz)