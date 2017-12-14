Haber: Esra Öztürk

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş maçında Boluspor’un Kasımpaşayı sahasında 4-1 yendiği maçta Melih Okutan 2 gol kaydetti. Takımının ilk iki golünü kaydeden genç futbolcu Melih Okutan yaptığı açıklamada "Maça iyi başlamadık. Daha sonra çabuk toparlandık. Bugün benim için güzel bir gündü. 2 gol atmak nasip oldu. Turu geçeceğimize inanıyorduk. İlk maçta avantajlı bir skor elde ettik. Bu avantajı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Maç içinde gol kaçırdıktan sonra biraz moralim bozulmuştu ama trivela vuruşu ile gol atmak tekrar moralimi yerine getirdi. Topu kontrol ettiğimde açım çok iyiydi. Böyle bir vuruş denemek istedim. Güzel bir gol oldu. Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.