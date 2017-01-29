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29 Ocak 2017 Pazar
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    • TUZLAMA VE KAR KÜREME ARACI HİZMETTE

    Gerede Belediyesi hizmet araçlarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.

    29 Ocak 2017 Pazar 13:58
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    TUZLAMA VE KAR KÜREME ARACI HİZMETTE

    Haber: Aysun BEYKOZ

    40’ın üzerinde hizmet aracı ile İlçemize hizmet veren Gerede Belediyesi filosuna kazandırdığı Kar Küreme ve Tuzlama Aracıyla Kış mevsiminde her yıl sıkça karşılaşılan buzlanma nedeniyle elle yapılan tuzlamadan daha verimli olması için karla mücadelede daha etkin hizmet verecek.

    Araç damperinin üzerinde bulunan tuz tankı sayesinde buzlanma ihtimali olan yollara yapılacak olan tuzlama çalışması ile olası kazaların yaşanmaması sağlanacak ayrıca kamyon önünde bulunan kar küreme aparatıyla da karla kaplı yollar açılarak kış mevsiminin çetin geçtiği ilçemizde ulaşım ağında yaşanacak olası sıkıntılara anında müdahale edilecek.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “Belediyemizin makina ve araç parkuruna yeni araçlar katmaya devam ediyoruz. İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan ve Devlet Malzeme Ofisinden Satın aldığımız 2017 Model Sıfır Km Kar Küreme ve Tuzlama Araçlarımız İlçemize hayırlı uğurlu olsun Rabbim Hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin” dedi.

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