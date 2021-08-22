Tuzlaspor 3 puanı 3 golle aldı

Haber: Okay Özcan
TFF 1. Lig'de ilk haftayı birer puanla tamamlayan Altınordu ile Tuzlaspor, İzmir'de karşılaştı. İstanbul temsilcisi İzmir deplasmanında Altınordu karşısında 3-1 galip geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayan mücadelede Tuzlaspor'un gollerini 8'de J. Bardhi, 21'de İsmail, 45 artı 1'de ise Tayfun Aydoğan'dan geldi.
Altınordu'nun tek golünün ise Ahmet İlhan Özek 31. dakikada kaydetti.
Mücadelede başka gol olmayınca 3-1'lik skorla tamamlandı.
Hakem Alper Akarsu düdük çaldığı karılaşma sonunda Tuzlaspor puanını 4'e çıkarırken Altınordu 1 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Ferhat Öztorun’un ceza yayının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa dokunan Jurgen Bardhi, fileleri havalandırdı. 0-1
21. dakikada Erhan Kartal’ın ortasında meşin yuvarlağa kafayla vuran İsmail Konuk, topu ağlarla buluşturdu. 0-2
31. dakikada Feyttullah Gürlük’ün sağdan pasında kale önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 1-2
45+1. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Tayfun Aydoğan, ağları sarstı. 1-3
54. dakikada Erhan Kartal’ın pasında topla buluşan Marcus Pedersen’in şutu kalecide kaldı.
56. dakikada Enis Destan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek’in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
83. dakikada Kenan Fakılı’nın ortasında topla buluşan Hüsamettin Yener, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.