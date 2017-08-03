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    • Tuzlaspor Abant’ı sevdi

    TFF 2. Lig’de yer alan Tuzlaspor yeni sezon hazırlıklarını Abant’ta sürdürüyor.

    02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:50
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    Tuzlaspor Abant’ı sevdi

    Haber: Semih Baykal

    Bir dönem Türk futboluna damga vurmuş isimler tarafından yönetilen 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’da büyük bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Malatyaspor forması giyen Murat Erdoğan’ın kulüp başkanlığını yaptığı, bir başka sarı kırmızılı eski oyuncu Ömer Erdoğan’ın yönetimde yer aldığı, Galatasaraylı yıldızlar Cihan Haspolatlı ve Ümit Davala’nın kulüp bünyesinde görev yaptığı Tuzlaspor, takımın başına ise Malatyalı teknik direktör Osman Gökhan’ı getirdi.

    OSMAN FIRAT VE EMRAH TUNCEL KADROYA DÂHİL OLDU

      Önce sol bek Osman Fırat’ı, sonra da kaleci Emrah Tuncel’i transfer eden Tuzlaspor, bir diğer taraftan ise genç yetenekleri bünyesine topluyor. Bolu Abant’ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tuzlaspor’da teknik direktör Osman Fırat BUSABAH Spor Eki’ne önemli açıklamalarda bulundu. Kamplarını ziyaret ettiğimiz için teşekkürlerini sunan Osman Gökhan, “Malatya’dan kilometrelerce uzaklıkta gerçekten çok güzel işlere imza atıyoruz. Burada futbol adına önemli bir süreç başlattık. Tuzlaspor’un futbolun içinden gelen ve oldukça vizyonel düşünen bir yönetimi var. Büyük bir saygı ve sevgi içersinde tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Diye konuştu.

    “SIFIRDAN BİR KADRO KURUYORUZ”

      Henüz yeni sezon hazırlıklarına yeni başladıklarını aktaran Gökhan, “Bolu Abant kampımız 12 günlük bir süreç. Yeni Malatyaspor ile oynadığımız kadroda birçok denemeye gelen oyuncumuz vardı. Yine antrenmanlarımız yeni başlamıştı. Buna karşı birkaç yeni transferimiz ve genç oyuncumuzu beğendik. İstanbul’da hazırlıklarımızı bir müddet sürdürüp 3. Etap kampı için yine il dışına çıkmayı planlıyoruz. Neredeyse sıfırdan bir kadro kuruyoruz. Tecrübelilerle genç yeteneklerden karma koşan, mücadele eden, gelecek yıllara da iskelet olabilecek bir takım hazırlıyoruz. Bu sezon olmasa bile gelecek sezon sportif başarımızla öne çıkmak istiyoruz. Sahamız doğal çime dönüşecek. Yine antrenman sahaları ve tesis yatırımları gündemimizde.” İfadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 2., Lig’de, Yer, Alan

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