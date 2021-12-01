Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçına bir erteleme daha

Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle dün akşam oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçına bir erteleme daha

Haber: Okay Özcan

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Vefa Stadı'nda Pazartesi saat 20.00'de oynanması gerekirken, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem Davut Dakul Çelik tarafından bugün aynı saate ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi üzerine TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ligde ertelenen 14. hafta müsabakasının oynanacağı tarihin, TFF tarafından daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

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