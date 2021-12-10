Tuzlaspor -Erzurumspor maçının tarihi belli oldu

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya yoğun yağış engel olmuştu.

Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta

TFF karşılaşmanın ne zaman yapılacağını açıkladı. Buna göre Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Erzurumspor gizli lider

TFF'nin sitesinden aktarılan bilgiye göre saat 13.30'da başlayacak müsabakanın oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek. Erzurumspor ligde 30 puanla lider Ankaragücü'nün 2 maç eksiği ve 28 puanıyla 2. sırada bulunuyor. 21 puanlı Tuzlasppor da 7. sırada.