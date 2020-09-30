Tuzlaspor, Menemen'i 5 golle geçti

Haber: Ceylan Beykoz

İlk 2 maçını kaybetmeyen Tuzlaspor, 3. maçında da Menemenspor'a geçit vermedi. Galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen önce Erdem Özgenç ile beraberliği sağlayan Tuzlaspor, sonrasında da üstünlüğü bırakmadı ve mücadeleyi 5-2 galip tamamladı. Keyifli mücadele TRT AVAZ'dan yayınlandı. Tuzlaspor, bu sonuçla birlikte zirvede yer alan Adana Demirspor ve Ankara Keçiörengücü ile puanlarını eşitledi. Menemenspor ise 1 puanda kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Hakan Karabalcık

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Murat Erdemir (Dk. 72 Berkan İbrahim Çakır), Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 62 Bekir Can Sönmez), Olatunbosun, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 80 Murat Elkatmış), Tidjani (Dk. 62 Şeref Özcan), Akanbi

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Ferhat Öztorun, Yohou, İsmail Konuk, Erdem Özgenç (Dk. 76 Baran Işık), Ahmet Yazar (Dk. 39 Thuram), Gökcan Kaya (Dk. 76 Vedat Bora), Aykut Çeviker, Segbefia, Onat Kutay Kurt (Dk. 57 Samet Asatekin), Pucko

Goller: Dk. 32 Tayfun Aydoğan (Penaltıdan), Dk. 90 Akanbi (Menemenspor), Dk. 34 ve 71 Erdem Özgenç (Penaltılardan), Dk. 36 Pucko, Dk. 60 İsmail Konuk, Dk. 86 Thuram (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Olatunbosun (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ahmet Yazar, Dk. 30 Erdem Özgenç, Dk. 45 Gökcan Kaya (Tuzlaspor), Dk. 33 Murat Erdemir (Menemenspor)