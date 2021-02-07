Tuzlaspor, Menemenspor'u 2 golle geçti

Haber: G. Deniz Bakır

TFF 1. Lig'de 20. hafta maçında Tuzlaspor, bugün Menemenspor'u ağırladı.

Mücadelede goller ikinci yarıda ev sahibi ekipten geldi. 53. dakikada Rogerio takımını öne geçiren golü kaydetti. 90 artı uzatmalarda ise İstanbul ekibinden Alan Lima Carius maçın sokorunu belirledi. 2-0

Karşılaşmada başka gol olmayınca Tuzlaspor 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi Tuzlaspor, bu maç ile çıktığı 20. maçta puanını 36'ya çıkardı. Menemenspor ise 19 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretine Altınordu deplasmanında son verdikten sonra geçtiğimiz hafta evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan İzmir ekibi, Tuzlaspor karşısında da puan kaybederek evine puansız döndü.

İlk devrede oynanan iki takım arasındaki mücadeleyi Tuzlaspor, 5-2 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Temel, Mehmet Akıncı

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin (Dk. 86 Vedat Bora), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 73 Segbefia), Ahmet Yazar (Dk. 46 Erkan Zengin), Gökcan Kaya (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Pucko (Dk. 73 Carius), Thuram

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Traore), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Alaattin Hamza Ok (Dk. 74 Mehmet Aytemiz), Tayfur Aydoğan, Adamu, Yusuf Talum (Dk. 86 Okan Yılmaz), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 57 Mohamed), Rasheed (Dk. 86 Tidjani)