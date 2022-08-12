Tuzlaspor, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna kattı

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Nijeryalı sol kanat oyuncusu Sikiru Okanlawon Olatunbosun'u transfer etti. Tuzlaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Türkiye'de daha önce Menemenspor ve Ankaraspor formalarını da terleten 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Olatunbosun'un Nijerya Milli Takımı'nda da oynadığı aktarılarak, "Takımına hoş geldin Sikiru Okanlawon Olatunbosun." denildi.

Sikiru Okanlawon Olatunbosun kimdir?

3 Ocak 1996 doğumlu Sikiru Okanlawon Olatunbosun, ülkesi Nijerya'nın MFM FC takımında futbola başladı. Plateau United, Menemenspor, Ankaraspor, Smouha, ve Rivers United gibi kulüplerin formasını giydi. Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen 26 yaşındaki sol kanat, 1 gol, 1 asist kaydetti.