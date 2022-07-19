Tuzlaspor, Pa Dibba'nın peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'in İstanbul ekiplerinden Tuzlaspor, bir diğer İstanbul ekibi Eyüpspor'un golcüsü Pa Dibba'yı transfer etmek istiyor. Tuzlaspor tecrübeli golcü için transfer teklifi yaptı ve görüşmelere başladı.

Pa Dibba kimdir?

Pa Amat Dibba 15 Ekim 1987 yılında Gambiya'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan Gambiyalı futbolcudur. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da oynamaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Pa Dibba, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Pa Dibba, bu sezon 1 asist ve 10 gol katkısı ile oynamaktadır.

Pa Dibba'nın istatistikleri

Gambiyalı oyuncu TFF 1. Lig'de 74 karşılaşmada forma giydi. 24 gol atarken 18 asist katkısı sağladı. Eyüpspor formasıyla 39 maçta görev alan Pa Dibba, 10 gol ve 3 asist katkısı verdi. Bir diğer Türk takımı Adana Demirspor forması da giyen Dibba, burada ise 53 maçta görev aldı ve 15 gol 15 asist katkısı sağladı.