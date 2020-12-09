Tuzlaspor zirveye ortak oldu



Haber: N.Halid Altundal

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçın ilk yarıs golsüz sona erdi. Ev sahibi ekipte Furkan Balaban 47. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakibi karşısında daha atak bir futbol sergilemeye başlayan konuk Tuzlaspor, 59. dakikada Onat Kutay Kurt ile 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisi 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Mücadele bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 24 çıkardı. Lider Ankara Keçiörengücü ile puanları eşitleyen İstanbul ekibi, averajla 2. sıraya yerleşti. Kötü gidişe "dur" diyemeyen Eskşehirspor ise 1 puanda kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Alimi, Tolga Yakut (Dk. 77 Kaan Gül), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk (Dk. 77 Ferhat Öztorun), Gökcan Kaya, Segbefia, Aosman, Cajic (Dk. 33 Ahmet Yazar), Pucko (Dk. 56 Onat Kutay Kurt), Erdem Özgenç, Thuram, Yasin Güreler, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 59 Onat Kutay Kurt, Dk. 69 Thuram (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 İsmail Konuk, Dk. 54 Ahmet Yazar, Dk. 75 Yasin Güreler, Dk. 86 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor), Dk. 56 Erdal Akdarı, Dk. 82 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor).