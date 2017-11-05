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05 Kasım 2017 Pazar
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    • U-15 takımı son saniyede yıkıldı

    TFF Gelişim U -15 Liginin 7.haftasında Boluspor ile Samsunspor takımları karşı kaşıya geldi. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

    05 Kasım 2017 Pazar 10:58
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    U-15 takımı son saniyede yıkıldı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    TFF Gelişim U -15 Liginin 7.haftasında Boluspor sahasında Samsunspor’u konuk etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti. Boluspor takımı aldığı 1 puanla puanını 5a yükseltti ve 8.sırada kaldı. Samsunspor ise 12 puanla 3.sırada yer alıyor. Maça etkili başlayan taraf Boluspor takımı oldu. Maçın 3.dakikasında Boluspor takımı penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Uğurcan, topu ağlara göndererek Boluspor’u 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk dakikalarında golü bulan Boluspor farkı ikiye çıkarmak için baskısını arttırdı. 11.dakikasında Boluspor takımı Vefanın golü ile maçta 2-0 öne geçti. Farkı azaltmak isteyen Samsunspor takımı rakip kalede etkili olmaya çalışıyor. Maçın 18. Dakikasında Boluspor’lu Mert Ali’ye çarpan top kendi kalesine giderek maçta skor 2-1e geldi. Maçın 35.dakikasında Diyar’ın şutu üst direğe çarptı ve geri göndü. İlk yarının geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 2-1 Boluspor U -15 takımının üstünlüğü ile girildi. Maçın ikinci ayrısında beraberlik için Samsunspor rakip kalede etkili olmak için girdikleri pozisyonlardan yararlanamadılar. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımda girdikleri pozisyonlardan yaralanamadı. Maçın skorunu son dakikalarda Samsunspor belirledi. Maçın 80.dakikasında Samsunspor takımı Yunus Emre’nin golü ile maçta skoru 2-2’ye getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

     

    Saha: Karaçayır Sentetik 2

     

    Hakemler: Batuhan Topçu, Abdurrahim Kaya, Kemal Ergün

     

    Boluspor U – 15: ** İhsan Efe, ** Emirhan, ** Ahmet Berker, ** Mert Ali, ** Eray, ** Vefa,** Kenan Furkan, ** Burak, ** Diyar, ** Ahmet Deha, ** Uğurcan

     

    Samsunspor U – 1 5: ** Berkant, ** İmran, ** İdris Ömer, ** Enes, ** Yasin, ** Yunus Emre, ** Emirhan, ** Hamza Tuna, ** Egemen Bulut, ** Emir Kaan, ** Ali Kerem

     

    Goller:3.dk Uğurcan ( penaltı), 32.dk. Vefa ( Boluspor), 18.dk. Mert Ali ( Kendi Kalesine), 80.dk. Yunus Emre ( Samsunspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, Gelişim, U, -15, Liginin

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