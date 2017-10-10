Haber: Semih BAYKAL

Temsilcimiz Boluspor U15 takımı Ankara deplasmanından eli boş döndü. Baştan sona üstün oynayan G.Birliği 21.dakikada Zafer’in penaltı golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 40.dakikada Eren farkı 2’ye çıkardı. Boluspor 53.dakikada Diyar le umutlandı: 2-1. Boluspor’un umutlarını yine bir penaltı golü yıktı. 58.dakikada Zafer farkı yeniden 2’ye çıkardı: 3-1. Bu golden sonra maçtan kopan temsilcimiz 76.dakikada Orhan ve 80.dakikada Arda’nın gollerine engel olamadı ve sahadan 5-1 yenik ayrıldı. Temsilcimiz 4.haftada Eskişehirspor’u konuk edecek.

Saha: İlhan Cavcav Tesisleri

Hakemler: Abdullah Şanlı, Muhammet Alperen Çetiz, Anıl Furkan Şen

Gençlerbirliği: Atalay, Berat Can (62.dk.Muhammet Furkan), Ramazan Mert (77.dk.Emre), Abdullah, Bertan, Yavuz Efe, Canberk, Volkan (71.dk.Metehan), Eren (73.dk.Arda), Zafer Göktuğ, Osman Emirkan (63.dk.Orhan Serdar)

Boluspor: İhsan Efe, Yasin Alparslan (41.dk.Emirhan), Ahmet Berker, Tunahan, Eray, Vefa, Kenan Furkan (64.dk.Servet), Samet Mert (41.dk.Burak), Diyar, Ahmet Deha (51.dk.Ahmet Erdoğan), Uğurcan (71.dk.Yılmaz)

Goller: 21.dk.ve 58.dk.Penaltılardan Zafer, 40.dk.Eren, 76.dk.Orhan, 80.dk.Arda (Gençlerbirliği), 53.dk.Diyar (Boluspor)

Sarı Kartlar: 21.dk.Ramazan Mert, 29.dk.Volkan (G.Birliği), 57.dk.İhsan Efe (Boluspor)