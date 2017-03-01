Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu U-16 ligi hafta sonu Karaçayır’da oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Kızıkspor ve Kıbrısçıkspor hafta sonu oynanan maçlarda rakiplerini farklı yenerek güzel başlangıç yapan takımlar oldu. Ligin il maçında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Özel İdare Köroğluspor takımları karşı karşıya geldiler. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Kızıkspor maçı 8-2 gibi farklı bir skorla kazandı. Lige farklı galibiyet başlayan Kızıkspor artı 6 averajla ligin ilk liderlik koltuğuna yerleşen takım olurken, Özel İdare Köroğluspor ise eksi 6 averajla ligin son sırasında yer aldı. Günün ve ligin son karşılaşmasında ise Kıbrısçıkspor ile Bolu Belediyespor karşı karşıya geldiler. İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Kıbrısçıkspor mücadeleyi 4-1 kazandı. Aldığı galibiyetle lige 3 puanla başlayan Kıbrısçıkspor artı 3 averajla ikinci sıraya yerleşirken, Bolu Belediyespor eksi 3 averajla dördüncü sırada yer aldı.