Haber: Semih Baykal

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlen hokeyde 16 Yaş Altı Bölgesel Eleme Grup Müsabakaları, sona erdi. Müsabakalar sonucunda kızlarda ve erkeklerde Bolu Belediyespor Hokey takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıTürkiye Hokey Federasyonu tarafından Ereğli Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 17 takımdan 204 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren takımlar belirlendi. Türkiye Hokey Federasyonu Temsilcisi Züleyha Öçalan, yaptığı açıklamada, 3 gün süren ve ilk kez düzenlenen turnuvaya katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Öçalan, kızlar kategorisinde Bolu Belediyespor, Kocaeli Barakspor, İstanbul Haydarpaşaspor, Olimpikspor, erkekler kategorisinde Bolu Belediyespor, Kocaeli Barakspor, Kocaeli GHSİM'in, mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirtti.

Müsabakaların son gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kızlar:

Ankara 61 Oftaş-Ankara Yurtkur: 0-1

Kocaeli Barakspor-Çaycumaspor : 8-0

İstanbul Haydarpaşaspor-Zonguldak Karaelmas Kuzeyspor : 10-0

Olimpikspor-LokomotivAnkaraspor: 9-2

Erkekler:

Bolu Belediyespor-Kocaeli GHSİM: 2-1

Kozlu Hokeyspor-Ankara 06 Turkuazspor: 0-3

Kocaeli Kartepespor-Kocaeli Barakspor: 1-9

Ankara Yurtkurspor-Ankara Hokeyspor: 5-0