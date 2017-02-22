Haber: Esra ÖZTÜRK

2016-2017 Bolu Amatör U-16 Liginin grupları belli oldu. U-16 liginde 5 takımın şampiyonluk için yarışacağı ligde takımlar tek grupta mücadele ederek Play – off grubuna kalma mücadelesi verecekler.Amatör U-19 liginde mücadele edecek takımlar; Geredespor, Bolu Belediyespor, Elvan İnşaat Kızıkspor, Özel İdare Köroğluspor, Kıbrısçıkspor. U-16 Ligi 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan iki karşılaşmayla başlayacak. Ligin 1. hafta programı şu şekilde;

25 Şubat Cumartesi

12.00: Elvan İnşaat Kızıkspor - Özel İdare Köroğluspor, Kıbrısçıkspor

14.00: Kıbrısçıkspor - Bolu Belediyespor

Ligde kurallar belli

U – 16 Ligi 25 Şubat Cumartesi günü başlayacak.Lig tek gurup halinde çift devreli maçlarla oynanacak. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar play-off grubuna yükselmeye hak kazanacak. Play-off grubu kalmayı hak eden 4 takım yine tek gurupta mücadele edecek. Grupta maçlar çift devreli oynanacak.Müsabakalarda TFF Amatör müsabaka talimatları uygulanacak. Play-off grubunu birinci bitiren takım il birincisi olacak.Lige katılmayı taahhüt edipte katılmayan takımlar ya da mazeretsiz ligden çekilen takımlar TFF tarafından belirlenmiş olduğu müsabaka personel ve hakem ücretlerini ödemek zorundadırlar.Lige katılıp ligden mazeretsiz olarak çekilen ya da müsabakalara mazeretsiz gelmeyen takımlar bir sonraki sezon lige alınmayacak olup ayrıca disiplin kuruluna sevk edilecekler.Lig sonunda puan eşitliğinde ise TFF futbol müsabaka talimatı kuralları uygulanacak.Müsabakalarda galibiyete (3) puan, beraberliğe (1) puan, mağlubiyete (0) puan verilecek. Müsabakaların fikstürünü belirleme yetkisi tertip komitesine aittir. Müsabaka fikstürlerinde değişiklik yapmaya, ertelenen müsabakaların tarihlerini belirlemeye tertip komitesi yetkilidir.Müsabakalar merkez sahada oynanacak.Ligde birinci olarak bitirilen takım Türkiye şampiyonasına gidecek.Müsabakalar iki devre halin de ve devrelerin süresi 40 dakikadan oynanacak.U-16 Liginde 2001 ve daha küçük doğumlu olan futbolcular oynayabilir.