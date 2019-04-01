U-17 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Haber: Gökhan Aksoy

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Kütahya, Manisa, Muğla, Burdur, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Nevşehir, Kastamonu, Çorum, Giresun, Rize ve Ardahan grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Bolu’da 6 Takım Mücadele Edecek

İlimizde oynanacak olan gurup müsabakalarına İstanbul ve Ankara’dan 2 şer Sakarya ve Zonguldak tan 1 er takımın katılımıyla 4-7 Nisan tarihlerinde toplam 6 takımla şampiyona düzenlenecek. Ayrıca İlimizi temsil edecek olan Gençlergücü takımı aynı tarihlerde Kocaeli grup merkezinde şampiyonaya katılacak.Takımımıza bu şampiyonada başarılar dileriz.