U-17 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 76 ilden 133 takımın katılımıyla 6’şar takımlı 18 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 4-7 Nisan tarihlerinde, 4’er takımlı 5 grupta ise 5-7 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 24 tarafsız grup merkezinde oynanacak. İlimizi Gençlergücü temsil edecek.

U-17 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Haber: Gökhan Aksoy

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Kütahya, Manisa, Muğla, Burdur, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Nevşehir, Kastamonu, Çorum,  Giresun, Rize ve Ardahan grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Bolu’da 6 Takım Mücadele Edecek

İlimizde oynanacak olan gurup müsabakalarına İstanbul ve Ankara’dan 2 şer Sakarya ve Zonguldak tan 1 er takımın katılımıyla 4-7 Nisan tarihlerinde toplam 6 takımla şampiyona düzenlenecek. Ayrıca İlimizi temsil edecek olan Gençlergücü takımı aynı tarihlerde Kocaeli grup merkezinde şampiyonaya katılacak.Takımımıza bu şampiyonada başarılar dileriz.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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