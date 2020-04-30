U-19 takımı ile çıkabiliriz

Haber: Ceylan Beykoz

Dağlı; "Kalan 6 haftayı U19 Takımımızla tamamlamak istiyoruz. Böyle bir çılgınlık yapabiliriz" diye konuştu. Dağlı, 20 yaşındaki golcüleri Rahmi Anıl Başaran'a önceden Trabzonspor ve Galatasaray'dan teklif geldiğini de açıkladı. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, TFF 1. Lig'de kalan 6 haftada maçlara U-19 Takımı'yla çıkabileceklerini söyledi. Dağlı; "Kalan 6 haftayı U19 Takımımızla tamamlamak istiyoruz. Böyle bir çılgınlık yapabiliriz" diye konuştu. Dağlı, 20 yaşındaki golcüleri Rahmi Anıl Başaran'a önceden Trabzonspor ve Galatasaray'dan teklif geldiğini de açıkladı.

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