Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik 1 Nolu Saha’da oynanan maçın 12.dakikasında Taner’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Kıbrıscıkspor ilk yarıyı ve mücadeleyi de bu golle kazanmayı bildi. Şampiyonluk yaşayan Kıbrıscıkspor ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı. Geçtiğimiz hafta içinde Kıbrıscıkspor Kulübü Başkanlığında bayrak değişimi yaşanmıştı. Yeni başkan Mehmet Ali AKI ve yönetimi çıktıkları ilk maçta şampiyonluk yaşamış oldular. Ayrıca mücadeleyi Kıbrıscıkspor eski yönetim kurulu üyeleri de izleyerek takıma destek verdi. Maçtan sonra Kıbnscıksporlu oyuncular ve taraftarlar şampiyonluğu davul çalarak kutladılar. Kıbrıscıkspor’a kupayı Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin ve TFFHGD Bolu Şube Başkanı Ramazan Musluk takdim etti.

Saha: Sentetik 1

Hakemler: Semih Güner, Hakan Erkan, Koray Doğansoy

Kıbrıscıkspor U-19: Umutcan, Muhammet, Enes, Tunahan, Emirhan, Samet Güney, Samet Şay, İshak, Serkan, Taner, Berkan

E.İ.Kızıkspor U-19: Sercan, Kaan, Veysal, Mustafa, Samet, Furkan Birdal, Kamil, Furkan Adıyaman, Çağan, Emre, İbrahim

Gol: 12.dk.Penaltıdan Taner Keskin (Kıbrıscıkspor)

Kırmızı Kart: Samet Bozkurt (E.İ.Kızıkspor)

Sarı Kartlar: Taner, Serkan, Samet Güney, Onur, İshak (Kıbrıscıkspor), Çağan, Mustafa, Sercan, Emre, Samet (E.İ.Kızıkspor)