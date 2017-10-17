Haber: Esra ÖZTÜRK
Ankara’da oynanan mücadeleye ev sahibi takım MKE Ankaragücü takımı etkili başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Ankaragücü’nün etkili ataklarına Boluspor kalecisi Sabri engel oldu. Karşılık vermek isteyen Boluspor U – 21 takımı girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. İlk yarıda gol olmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. ikinci yarıda ev sahibi olma avantajını kullanan MKE Ankaragücü U – 21 takımı maçın tek golünü buldu. Maçın 71.dakikasında Ahmet Can takımını galibiyete taşıyan golü kaydetti. Maçta Ankaragücü takımı 1-0 öne geçti. İkinci yarıda başka gol olmayınca maçı MKE Ankaragücü U -21 takımı 1-0 kazandı. Bu galibiyetle MKE Ankaragücü takımı puanını 10’a çıkararak 10.sırada yer alırken Boluspor U – 21 takımı 12 puanla 7.sırada kaldı.
Stadyum: Ankara Esenboğa Spor Tesisleri
Hakemler: Burak Yücetağ ( Hakem), Ali Oğuzhan Dede( 1. Yardımcı Hakem), Esra Arıkboğa, ( 2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer ( 4. Yardımcı Hakem)
MKE Ankaragücü U – 21 takımı ilk 11: ** Furkan Bekleviç, ** Oğuzhan, ** Kaan, ** Hakan Can, ** Batuhan, ** Kerem, ** İrfan Batuhan, ** Kamil Buğra, ** Furkan Güneş, ** Ahmet Can, ** Tahir
Boluspor U – 21 takımı ilk 11: ** Sabri, ** Ahmet, ** Hakan, ** MamadouDiarra, ** Kerim Ufuk, ** Mustafa, ** Mutlu, ** Kutay, ** Emre, ** CherifSalıfSane, ** Muhammed Şura
Gol: 71.dk. Ahmet Can ( MKE Ankaragücü U -21)
Sarı Kartlar: 66.dk. Kaan, 73.dk. İrfan Batuhan( MKE Ankaragücü U – 21), 43.dk. Hakan, 58.dk. Emre, 61dk. Kerim, 79.dk. Mustafa (Boluspor U – 21)
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