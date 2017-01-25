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25 Ocak 2017 Çarşamba
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    • U-21 takımı üzdü

    U – 21 Ptt 1. Ligde mücadele eden Boluspor U – 21 takımı Sivasspor U – 2 1 takımına konuk oldu. Sivas 4 Eylül Stadında oynanan mücadeleyi Sivasspor U – 2 1 takımı Ömerhan, Serhat, Rıdvan’ın golleriyle 4-1 kazandı.

    25 Ocak 2017 Çarşamba 13:26
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    U-21 takımı üzdü

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Stadyum: Sivas 4 Eylül Stadı

    Hakemler: Celil Demircan, Ahmet Çıtak, Osman Baruk, Taha Bayrak

    Sivasspor U – 21 takım ilk 11: *** Yavuz Buğra Boyar, ** Abdulbaki Kaya, ** Burak Gülle, ** Ali Çalışkan, ** Hasan Ekici, ** Bayram Balduk, *** Serhat Mutlu, ** Muhammed Furkan Işık, ** Tunahan Nazlı, *** Rıdvan Muhammet Zorlu, *** Ömerhan Aydın

    Boluspor U – 21 takım ilk 11: ** Sabri Can, ** Diyar Uykur, ** Mutlu Güler,  ** Doğukan Sılacı, ** Muhabbet Taşçı, ** Yaşar Kaan Tunçer, ** Mücait Özkul, ** Oğuzhan Çimen, ** Furkan Demir, *** Burak Gümüş, **Erdoğan Atıcı

    Goller: (dk. 49) Ömerhan Aydın, (dk 56) Serhat Mutlu, (dk 61) Rıdvan Muhammet Zorlu, (dk 90) Ömerhan Aydın ( Sivasspor U-21),  (dk 78) Burak Gümüş ( Boluspor U – 21)

    U – 21 Ptt 1. Ligde mücadele eden Boluspor U – 21 takımı Sivasspor U – 2 1 takımına konuk oldu.  Sivas 4 Eylül Stadında oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takımda ataklardan yaralanamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.  İkinci yarıda etkili olan Sivasspor takımı maçın ilk golünü dakika 49 da Ömerhan Aydın ile buldu. Golun ardında farkı arttırma çalışan Sivasspor Serhat Mutlu ile maçın 56. dakikasında maçta durumu 2-0 yaptı. Oyunda iyice etkisini artıran Sivasspor dakika 61 de Rıdvan Muhammet Mutlu ile skoru 3-0 yaparak farkı iyice açıyor. Farkın açılmasını önlemeye çalışan Boluspor dakika 78 de Burak Gümüş ile durumu 3-1 yaparak farkı ikiye indirmeyi başardı. Maçın son dakikalarında bulduğu pozisyonu değerlendirmeyi başardı. Maçın 90. dakikasında Ömerhan Aydın ile maçın skorulu belirledi. Ömerhan Aydın kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca Sivasspor U-21 takımı maçı 4-1 kazandı. Sivasspor U-21 takımı bu galibiyetle puanını 23e çıkararak 10. sıraya yükselirken Boluspor U-21 takımı 34 puanla 3. sırada yer kaldı.

    Anahtar Kelimeler: U,, 21, Ptt, 1.

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