HABER: Esra ÖZTÜRK



Maçın ilk dakikalarında etkili başlayan taraf Boluspor U -16 takımı oldu. Maçın 6.dakikasında Boluspor takımı Vrede ile girdiği pozisyonu gole çevirerek maçta durumu 1-0,

‘a getirdi. Oyunda ağırlığını hissettiren Boluspor dakika 13’de M. Mert ile ikinci golü buldu. İkinci golün şoku atlatamayan İskilipspor 5 dakika sonra kalesinde üçüncü golü gördü. Dakika 18’te Boluspor takımı Doğukan ile maçta durumu 3-0’a getirdi. Oyuna iyice ağırlığını koyan Boluspor 24’de Y. Kaan ile dördüncü golü bularak maçta durumu 4-0’a getirdi. İlk yarıda oyundan iyice düşen İskilipspor girdiği pozisyondan yararlanamadı. Dakika 38’de Boluspor U-21 takımı Vrede ile beşinci golü buldu. İlk yarının son dakikalarında İskilipspor ataklarını devam ettirdi. 40. Dakikada İskilipspor takımı Murat ile maçtaki tek golünü buldu. Maçın ilk yarısı 5-1 Boluspor üstünlüğü ile girildi. Oyunun tek hakimi olan Boluspor U- 21 dakika 54’Te Mustafa’nın kaleye attığı şutla maçın skorunu 6 -1’a getirdi. İskilipspor rakibinin üstün oyununa bir türlü karşılık veremedi. Maçın skorunu dakika 87’de Hakan belirledi. Boluspor’lu Hakan kaleciyle bire bir kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Boluspor U -21 takımı maçtan 7-1 lık skorla ayrıldı.



Boluspor U – 21 takımı : **Efe, ** Ahmet, ** Doğukan, ** Ferhat, ** Ufuk, ** Y. Kaan, ** Burak, ** M. Mert, ** Abdurrahman, ** Mustafa ** Mıtchell Qınten Te Vrede



İskilipspor ** Kemaln Akburak, ** Bektaş, ** Serhat, ** İsmail, ** Hasan, ** Murat, ** Lokman, ** Muhammet, ** Hakan, ** Kemal Kaygusuz, **Mehmet



Goller:6.dk. Vrede, 13.dk. M. Mert, 18.dk. Doğukan, 24.dk. Y. Kaan, 38.dk. Vrede, 54.dk. Mustafa, 87.dk. Hakan ( Boluspor U – 21 takımı) 40.dk. Murat ( İskilipspor)