Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor akademi takımları lig maçlarını tamamlayıp, play-off’u beklerken, U21 takımımız ise yarın Ş.Urfaspor ile karşılaşacak. Program şöyle:

7 Mayıs Pazar

15.00: Boluspor-Şanlıurfaspor (U21)