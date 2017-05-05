Haber: Esra ÖZTÜRK
Boluspor akademi takımları lig maçlarını tamamlayıp, play-off’u beklerken, U21 takımımız ise yarın Ş.Urfaspor ile karşılaşacak. Program şöyle:
7 Mayıs Pazar
15.00: Boluspor-Şanlıurfaspor (U21)
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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