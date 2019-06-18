U11 ve U12’de Kupalar Özcan’dan…

Haber: Birol Ertunç

Liglerde son hafta mücadeleleri sonrası U11’de ve U12’de şampiyonluğa ulaşan takımlar Boluspor takımları oldu. Maçların bitimiyle birlikte Karaçayır Sentetik sahada yapılan ödül töreninde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Futbol İl Temsilcisi Cemallettin Metin ve TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan da yer aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından 2018 - 2019 futbol sezonunda U-11 ve U-12 Ligine katılan kulüpler için düzenlenen kupa töreninde genç sporculara kupalarını teslim etti. Bu maçların bitimiyle birlikte Bolu’da yerel futbol ligleri tamamlanmış oldu.