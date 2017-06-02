Haber: Esra Öztürk

7 Haziran’da tamamlanacak olan il birinciliği müsabakalarında Bayanlarda, 50.Yıl İÖO, Sakarya İÖO, Artı Akademispor Kulübü, SEM-MAK Abant Gençlik, Erkeklerde ise 50.Yıl İÖO, Sakarya İÖO, Artı Akademispor Kulübü (A) ve Artı Akademispor Kulübü (B) takımları mücadele ediyor. Müsabakalar her 2 kategoride de günde 2 maç olmak üzere çift devreli lig usülü şeklinde oynanıyor. Maçların sporcuların aileleri de ilgi ile izliyor.