Haber: Esra Öztürk

Yapılan toplantıda U-13 Ligi’nde Bolu Belediyespor, Kıbrıscıkspor, Elvan İnşaat Kızıkspor ve Boluspor takımlarının yer alacağı açıklandı. 15 Nisan’da başlayacak olan ligde 1.olan Türkiye Şampiyonası’na katılacak. U-12 ve U-11 ligleri ise 22 Nisan’da start alacak. U-12 ve U-11 liglerinde Bolu Belediyespor, Boluspor, Kıbrıscıkspor, E.İ.Kızıkspor ve Özel İdare takımları mücadele edecek. U-13 liginde 2004-2005, U-12 liginde 2005-2006, U-11 liginde ise 2004-2005 doğumlu çocuklar futbol oynayacak. U-13 ligi 3 devre, U-12 ve U-11 ligleri ise 2 devre şeklinde oynanacak.