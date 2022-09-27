U14 VE U16 LİGLERİ START ALDI

Haber: Okay Özcan

Organizasyon komitesinden takımlara çiçek

Ligler start almadan önce Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aksay ve İl Hakem Kurulu Başkanı ve İl Eğitimcisi Ramazan Musluk tarafından lige katılan takımlara ve günün anlam ve önemine binaen çiçek takdim etti.

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, açılış töreninde kısa bir açıklama yaptı.

“Bu sene daha büyük başarılar bekliyoruz”

Bolu ASKF Başkanı Metin, güzel bir açılış yaptıklarını kaydederek; “Katılımcılarla birlikte güzel bir açılış yaptık. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Geçen sene güzel ve başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene daha büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah başarılı sonuçlar elde ederler. İlimizi temsil edecek takımlarımızın da gittikleri grup müsabakalarında şampiyonluklarla geri dönerek ilimizdeki spor kalitesini daha da yükselteceklerine inanıyorum” dedi.

Başkan Metin’den yeni sezon mesajı

Yeni sezon hakkındaki dileklerini de paylaşan Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, “2022-2023 sezonunda özellikle başlayan U14 ve U16 ligindeki tüm takımlarımıza, bölgesel amatör ve tüm yerel liglerimizdeki tüm takımlarımıza sakatlık olmadan, kazasız belasız, Fair-Play çerçevesinde, sevgiye saygıya dayalı, özellikle futbolu oyun olarak kabul eden, herkese dostluk çerçevesinde sporun kazanacağı ve birlikteliğin kazanacağı güzel bir yıl olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

U14 liginde izleyenler gole doydu

Ligde ilk hafta oynanan U14 ligin izleyenler gole doydu. Oynanan 3 karşılaşmada toplam 20 gol filelerle buluştu. Haftanın en farklı skorunu Özel İdare Köroğluspor’u 11-1 mağlup eden Bolu 14 FK elde eti. Gurubun diğer maçlarında ise Kıbrıscıkspor, Soysal Gençlik ve Spor’u 2-1 il geçerken, Esra Soysal Gençlik ise Elvan İnş. Kızıkspor’u 3-2 mağlup etti.

Haftanın en karlı takımı Bolu Belediyespor

Pazar günü oynanan U16 ligin ise haftanın karlı çıkan takımı Bolu Belediyespor oldu. Yeşil beyazlılar, Kıbrıscıkspor’u 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Grubun diğer maçında ise, Özel İdare Köroğluspor ile Elvan İnş. Kızıkspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

U14 LİGİ

15.00: Elvan İnş. Kızıkspor:2 Esra Soysal Gençlik:3

15.00: Özel İdare Köroğluspor:1 Bolu 14 FK:11

17.00: Kıbrıscıkspor:2 Soysal Gençlik ve Spor:1

U16 LİGİ

25.09.2022

14.00: Kıbrıscıkspor:0 Bolu Belediyespor:1

16.00: Özel İdare Köroğluspor:1 Elvan İnş. Kızıkspor:1