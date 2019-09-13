U14 ve U16’da Fikstür Tamam

Haber: Birol Ertunç

Gerçekleşen fikstür çekiminde ASKF, Futbol İl Temsilciliği yetkilileriyle birlikte kulüp temsilcileri de yer aldı. Kura çekimi öncesinde U14 Ligi’nde E.İ.Kızıkspor, Taşkesti Sarotspor, Kıbrıscıkspor, Bolu Belediyespor ve Özel İdare Köroğluspor, U16 Ligi’nde ise E.İ.Kızıkspor, Dörtdivanspor, Kıbrıscıkspor, Çağsu Hastaneleri Aladağspor ve Özel İdare Köroğluspor takımlarının yer aldığı açıklandı. U14 Ligi maçları 35’er dakikalık 2 devre, U16 Ligi maçları ise 40’ar dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Ligde şampiyon olan takımlar ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkını kazanacak. U14 Ligi 21 Eylül Cumartesi, U16 Ligi ise 22 Eylül Pazar günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. Her iki ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

U14 Ligi 1. Hafta

21 Eylül Cumartesi

E.İ.Kızıkspor-Bolu Belediyespor

Kıbrıscıkspor-Taşkesti Sarotspor

U16 Ligi 1. Hafta

22 Eylül Pazar

Özel İdare Köroğlu – Dörtdivanspor

Kıbrıscıkspor-E.İ.Kızıkspor