U14’ler Deplasmanda Yıkıldı

Haber: Volkan Yılmaz
Bu sonuçla ekibimiz haftayı 15 puanla 7.sırada tamamladı. Temsilcimiz 15.haftada 29 Aralık Pazar günü saat 12.00’de MKE Ankaragücü takımını konuk edecek.
Saha: Ali Hikmet Paşa 2 Nolu Sentetik
Hakemler: Ekrem Söğütçük, Burak Naim Gönültaş, Elif Çılasın
E.H.Balıkesirspor: Talha, Hasan Yiğit (69.dk.Reha Önder), Muharrem, Berke, Yunus Emre, Oğuz Can, Arda İbrahim (60.dk.Hamza Mert), Arda Göroğlu, Doğanay (60.dk.Onat), Furkan (65.dk.Deniz), Şerif
Boluspor: Mustafa, İbrahim, Ünsal Kerem, Mehmet Uğur (36.dk.Emirhan), Muhammed Sıtkı (67.dk.Ada Tuna), Eren, Taha Emir (60.d.Mert Samed), Mehmet Arda Demirkol (36.dk.Mehmet Arda İşbilir), Doğukan, Enes, Kerim Can
Goller: 17.dk.Arda İbrahim, 25.dk.ve 55.dk.Arda Göroğlu (Balıkesirspor) – 49.dk.Mehmet Arda (Boluspor)
Sarı Kartlar: 52.dk.Muharrem, 55.dk.Şerif, 61.dk.Furkan (Boluspor) – 65.dk.Mehmet Arda (E.H.Balıkesirspor)