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U14’ler Deplasmanda Yıkıldı

Spor Toto Gelişim U14 Ligi 14.hafta mücadelesinde E.H.Balıkesirspor’a konuk olan Boluspor sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

U14’ler Deplasmanda Yıkıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Bu sonuçla ekibimiz haftayı 15 puanla 7.sırada tamamladı. Temsilcimiz 15.haftada 29 Aralık Pazar günü saat 12.00’de MKE Ankaragücü takımını konuk edecek.

Saha: Ali Hikmet Paşa 2 Nolu Sentetik

Hakemler: Ekrem Söğütçük, Burak Naim Gönültaş, Elif Çılasın

E.H.Balıkesirspor: Talha, Hasan Yiğit (69.dk.Reha Önder), Muharrem, Berke, Yunus Emre, Oğuz Can, Arda İbrahim (60.dk.Hamza Mert), Arda Göroğlu, Doğanay (60.dk.Onat), Furkan (65.dk.Deniz), Şerif

Boluspor: Mustafa, İbrahim, Ünsal Kerem, Mehmet Uğur (36.dk.Emirhan), Muhammed Sıtkı (67.dk.Ada Tuna), Eren, Taha Emir (60.d.Mert Samed), Mehmet Arda Demirkol (36.dk.Mehmet Arda İşbilir), Doğukan, Enes, Kerim Can

Goller: 17.dk.Arda İbrahim, 25.dk.ve 55.dk.Arda Göroğlu (Balıkesirspor) – 49.dk.Mehmet Arda (Boluspor)

Sarı Kartlar: 52.dk.Muharrem, 55.dk.Şerif, 61.dk.Furkan (Boluspor) – 65.dk.Mehmet Arda (E.H.Balıkesirspor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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