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10 Ekim 2017 Salı
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    • U14’ler fark attı

    Elit U14 Ligi 3.haftasında Gençlerbirliği U14 takımına konuk olan Boluspor U14 takımı deplasmanda rakibini 5-2 mağlup etti.

    10 Ekim 2017 Salı 16:23
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    U14’ler fark attı

    Haber: Gönül Olutürk

    Ankara deplasmanına çıkan Boluspor U14 takımı sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Maçın 3.dakikasında temsilcimiz Kutluhan ile öne geçti: 1-0. G.Birliği 29.dakika Burak ile eşitliği, 34.dakikada ise Ege Efe ile üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 2-1. 2.yarıda ise bambaşka bir Boluspor sahadaydı. 41.dakikada Çağrı ile 2-2’yi yakalayan temsilcimiz bu golden 3 dakika sonra Eray ile 3-2 öne geçti. 57.dakikada Ensar farkı 2’ye çıkarttı. Boluspor adına skoru belirleyen isim ise 70.dakikada Okan oldu. Bu golle Boluspor 5-2 kazanırken 3.sıraya yerleşti. Temsilcimiz 4.haftada Eskişehirspor’u konuk edecek.

    Saha: İlhan Cavcav Tesisleri

    Hakemler: Serkan Kaymaz, Ali Altun, Onur Alkan

    Gençlerbirliği: Emin Emir, Ahmet Enes, Batın (36.dk.Berkay), Doğukan, Emir Ortakaya, Ulusoy Mert, Atakan (55.dk.Emir Barış), Safa (53.dk.Eren), Burak, Emir Aktürk (43.dk.Kağan), Ege Efe

    Boluspor: Kaan, Altar, Çağrı, Gökdeniz, Ensar, Ozan, Okan (70.dk.Ali), Mehmet Şahin (36.dk.Eray), Yiğitcan (49.dk.Birol Yiğit), Kerim, Kutluhan (70.dk.Umut)

    Goller: 29.dk.Burak, 34.dk.Ege Efe (G.Birliği), 3.dk.Kutluhan, 41.dk.Çağrı, 44.dk.Eray, 57.dk.Ensar, 70.dk.Okan (Boluspor)

    Sarı Kart: 38.dk.Gökdeniz (Boluspor)

    Anahtar Kelimeler: Elit, U14, Ligi, 3.haftasında, Gençlerbirliği

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