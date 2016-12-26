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26 Aralık 2016 Pazartesi
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    • U14'ler güldü, 15'ler üzüldü!..

    Akademi Ligi’nde Boluspor U14 ve U15 takımları Düzcespor ile karşılaştılar. U15 takımımız sahadan yenik ayrılırken U14 ise 3 puan almayı başardı.

    26 Aralık 2016 Pazartesi 10:21
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    U14'ler güldü, 15'ler üzüldü!..

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Düzcespor U15: 2 - Boluspor U15: 1

    U15 Akademi takımlarından Düzcespor U15 takımı Boluspor U15 takımını ile Şıralık 2 nolu sahada konuk etti. Müsabakaya iki takımda kontrollü başlarken ilk dakikalar golsüz geçti. İlk yarının ortalarında Boluspor 1-0 öne geçmeyi başardı. 32.dakikada Düzcespor beraberlik golüne çok yaklaşmasına rağmen sonuç alamadı. İlk yarıda başka gol olmayınca devre Boluspor U 15 takımının 1-0 galibiyeti ile bitti. İkinci yarıya Düzcespor U 15 takımı çok hızlı başlasa da son vuruşları yapamadı. Maçın sonlarında Düzcespor U 15 takımı sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonucunda durumu 1-1 yaptı. Golden sonra baskısına devan eden Düzcespor U 15 takımı maçın sonlarında bir gol daha atarak 2-1 öne geçti. Attığı peş peşe goller ile 2-1 galip duruma gelen Düzcespor maçın son saniyelerde kalesini gole kapatarak müsabakayı 2-1 kazandı.

    Düzcespor U14: 1 - Boluspor U14: 3

    Müsabakaya iki takımda hızlı başlamasına rağmen karşılıklı ataklarda gol sesi çıkmadı. Sessizliği bozan taraf ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle Boluspor oldu. Boluspor bu gol ile soyunma odasına 1-0 üstün gitmeyi başardı. İkinci yarıya Düzcespor atak başladığı anlarda bir penaltı kazandı penaltıyı gole çeviren Düzcespor U 14 durumu 1-1 yaptı. Maçın sonlarına doğru Boluspor’un sağ kanattan yaptığı ortaya Düzcespor oyuncusu  çizgide müdahale ederken maçın yardımcı hakemi gol kararı verdi. Düzcespor U 14 oyuncularının yoğun itirazları sonuç vermeyince durum 2-1 oldu. Bu golün moral bozukluğu ile oyundan tamamen kopan Düzcespor U14 kalesinde bir gol daha görerek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Boluspor bu sonuçla Düzce'den 3 puanla döndü.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Akademi, Ligi’nde, Boluspor, U14, U15

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