U14’lerde Şampiyon Kıbrıscıkspor



Haber: Uğur Balaban

U-14 liginde şampiyon olan Kıbrıscıkspor için kupa töreni düzenlendi. Törene Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, Kıbrıscıkspor Kulübü Başkanı Durmuş Bahşi ve Kıbrıscıkspor kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı Törende Kıbrıscıksporlu oyuncular kupalarını Futbol İl temsilcisi Hasan Aksay’ın elinden aldı.

Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Dayanışma Ve Kıbrıscık’ı Tanıtma Derneği tarafından Şampiyon olan U-14 takımı sporcularını sosyal medya üzerinden tebrik ettiler yapılan açıklamada “Galibiyetin adı 'Kıbrıscıkspor' 2021- 2022 sezonu U-14 takımı Bolu şampiyonu olmuştur Emeği geçen herkese teşekkürler, tebrikler” ifadelerini kullandı.