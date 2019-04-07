U15 Türkiye Şampiyonası başlıyor         

2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6’şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11- 14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17- 20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak. İlimizi Aladağspor temsil edecek.

U15 Türkiye Şampiyonası başlıyor         

Haber: Esra Öztürk

1.Kademe müsabakaları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Denizli, Adana, Aksaray, Osmaniye, Kahramanmaraş, Van, Siirt, Artvin, Kırıkkale, Çankırı, Ordu ve Bayburt illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak.

Aladağspor Eskişehir Grubu’nda

İlimizi temsil eden Aladağspor 11-14 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de Ankara Kavaklıder, Ankara BAKSpor, Kütahyaspor, Konya Meram Kartalları ve Balıkesir Bandırma 17 Eylül takımları ile mücadele edecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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