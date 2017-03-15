Haber: Aysun Beykoz

1.Kademe müsabakaları İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Denizli, Aydın, Bartın, Amasya, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Kahramanmaraş, Elazığ, Giresun ve Artvin illeri olmak üzere 20 grup merkezinde 106 takımın katılımıyla oynanacak.İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacaktır.

Kızıkspor Bartın Grubu’nda

İlimizi temsil edecek olan Elvan İnşaat Kızıkspor takımı Bartın grup merkezinde Zonguldak Sarayspor,Kastamonu 1966 ve Sakaryadan gelecek olan takımlarla 4 lü grupda mücadele edecektir. Olay Gündem Spor Servisi olarak Kızıkspor takımına bu müsabakalarında başarılar diler İlimizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ederiz.