U15’ler 1 Puanla Döndü

Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi 6.Hafta mücadelesinde Boluspor MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

U15’ler 1 Puanla Döndü

Haber: C.Kutay Aykan

Maçın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan kırmızı-beyazlılar son dakikada Harun penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Boluspor U15 takımı 9 puanla 4.sırada yer aldı. Ekibimiz 7.haftada Keçiörengücü takımını konuk edecek.

Stadyum: Ankara  Altındağ Örnek Stadı

Hakemler:  Onuralp Enes Öz(Hakem), Ahmet İzci(1. Yardımcı Hakem), Tuna Deniz Göklü(2. Yardımcı Hakem)

MKE Ankaragücü: Arda Özkay, Emre (53.dk.Mert), Fatih (72.dk.Halil), Berat Arda, Cüneyt, Ahmet Barış, Ramazan Furkan, Emirhan Efe, Arda Kumru (80.dk.Talha), Umut, Arda Özdemir

Boluspor: Dolunay, Eren Daşkıran, Murat, Harun Aydemir, Süha Batur, Tolunay, Koray (40.dk.Polat), Kerem Can, Mehmet Efe, Harun Yerlikaya, Furkan (72.dk.Eren Karadağ)

Goller: 31.dk.Emirhan Efe (MKE Ankaragücü) – 80.dk.Harun Yerlikaya – P (Boluspor)

Sarı Kartlar: 33.dk.Emirhan Efe, 40.dk.Umut, 56.dk.Mert – 72.dk.Mehmet Efe (Boluspor)

Esra Perçin

Esra Perçin

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