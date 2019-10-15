U15’ler 1 Puanla Döndü

Haber: C.Kutay Aykan
Maçın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan kırmızı-beyazlılar son dakikada Harun penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Boluspor U15 takımı 9 puanla 4.sırada yer aldı. Ekibimiz 7.haftada Keçiörengücü takımını konuk edecek.
Stadyum: Ankara Altındağ Örnek Stadı
Hakemler: Onuralp Enes Öz(Hakem), Ahmet İzci(1. Yardımcı Hakem), Tuna Deniz Göklü(2. Yardımcı Hakem)
MKE Ankaragücü: Arda Özkay, Emre (53.dk.Mert), Fatih (72.dk.Halil), Berat Arda, Cüneyt, Ahmet Barış, Ramazan Furkan, Emirhan Efe, Arda Kumru (80.dk.Talha), Umut, Arda Özdemir
Boluspor: Dolunay, Eren Daşkıran, Murat, Harun Aydemir, Süha Batur, Tolunay, Koray (40.dk.Polat), Kerem Can, Mehmet Efe, Harun Yerlikaya, Furkan (72.dk.Eren Karadağ)
Goller: 31.dk.Emirhan Efe (MKE Ankaragücü) – 80.dk.Harun Yerlikaya – P (Boluspor)
Sarı Kartlar: 33.dk.Emirhan Efe, 40.dk.Umut, 56.dk.Mert – 72.dk.Mehmet Efe (Boluspor)