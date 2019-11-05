U15’ler 5 Yedi!

Haber: Volkan Yılmaz
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Yunus Emre Gerez, Berkan Özkoçak, Resul Kural
İstikbal Mobilya Kayserispor: Mecit Kaan Ateş, Muhammed Aybar, Mehmet Sarı, Fikri Arda İbiş, (Dk.87 Deniz Dursun), Mert Dinç, Burak Efe Arslan, (Dk.78 Zekican Sarı), Baran Ali Gezek, Furkan Arslan, Arda İlhan, (Dk.60 Serkan Güvercin), Samet Türk (Dk.78 Nedim Bedir)
Boluspor: Dolunay Göl, Koray Yaman, Murat Elmacı, Harun Aydemir, Suha Batur Karkacıoğlu, Efe Turan, Tolunay Artuç, (Dk.75 Emir), Keremcan Orhan, Mehmet Efe Arabacı, (Dk.73 Polat), Harun Yerlikaya, Furkan Antepli, (Dk.56 Eren Daşkıran)
Goller: Arda İlhan dk 11, Muhammed Aybar dk 50, Baran Ali Gezek dk 58, Furkan Arslan dk 61, Zekican Sarı dk 80 (İstikbal Mobilya Kayserispor U15)