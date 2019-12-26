U15’ler Eli Boş Döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor U-15 takımı 13.hafta maçında sahasında konuk olduğu Balıkesirspor’a 2-0 mağlup oldu. AHP 2 nolu sahada oynanan maçta Balıkesirspor etkili olan taraftı. 25.dakikada Furkan Karabey Solmaz ile Kırmızı-Beyazlı ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken 62.dakikada Hüseyin Emre Asrak aradaki farkı ikiye çıkardı. Bu sonucun ardından Balıkesirspor puanını 15’e çıkartarak rakibi Boluspor’u yakaladı.

STAT: AHP 2

HAKEMLER: İsa Sütcü, Cengizhan Işık, Dilara Günay

BALIKESİRSPOR U-15: Enes Kerem Pehlivan, Muhammed Eren Türkmen, Rasim Erden, Yılmaz Uştuk, Okan Arı, Mustafa Burak Gündoğan, Burhan Bal, Ahmet Kayhan, Hüseyin Emre Asrak, Furkan Karabey Solmaz, Hasan Turhan Türker

BOLUSPOR U-15: Dolunay Göl, Koray Yaman, Keremcan Orhan, Harun Aydemir, Suha Batur Karkacıoğlu, Efe Turan, Furkan Antepli, Tolunay Artuç, Mehmet Efe Arabacı, Murat Elmacı, Harun Yerlikaya

GOLLER: Dk 25 Furkan Karabey Solmaz, Dk 62 Hüseyin Emre Askar (Balıkesirspor)