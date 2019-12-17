U15’ler İçeride Kayıp

Haber: Aysun Beykoz
Bu sonuçla 15 puanla 6.sırada yer aldı. Temsilcimiz önümüzdeki hafta 22 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a konuk olacak
Saha: Karaçayır 2 Nolu Sentetik
Hakemler: Koray Doğansoy, Batuhan Topçu, Selim Göksu
Boluspor: Dolunay, Koray, Kerem Can, Harun Aydemir, Süha Batur, Efe, Furkan (62.dk.Polat), Tolunay, Mehmet Efe, Murat, Harun Yerlikaya
Gençlerbirliği: İrfan, Deniz Yunus, Serkan (60.dk.Kubilay), Hasan Arda, Kemalcan, Muhammet, İbrahim Baran (73.dk.Metin Efe), Efe (60.dk.Mustafa Kemal), Emirhan (60.dk.Arda), Enes (73.dk.Kerem Alp), İsmail
Goller: 80.dk.Mehmet Efe (Boluspor) – 39.dk, 72.dk.ve 78.dk.İsmail (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: 25.dk.Murat, 50.dk.Murat Efe, 64.dk.Efe (Boluspor) – 10.dk.Kemalcan, 53.dk.Serkan, 53.dk.Muhammet Gökmen, 68.dk.Kubilay (Gençlerbirliği)