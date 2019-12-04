U15’ler Tek Golle Güldü

Haber: C.Kutay Aykan
Boluspor U15 takımı bu sonuçla 15 puanla 6.sırada yer aldı. Temsilcimiz 12.haftada 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak.
Saha: Karaçayır 2 Nolu Sentetik
Hakemler: Ömer Faruk Kılıç, Yakup Büyükatar, Murat Kum
Boluspor: Dolunay, Koray, Murat, Harun Aydemir, Süha Batur, Efe, Kerem Can (71.dk.Emir), Tolunay, Furkan (80.dk.Eren), Harun Yerlikaya, Polat
Osmanlıspor: Umutcan, Eray, Taha, Çağlar Umut, Mehmet Eren, Bedirhan (56.dk.Recep Kaan), Atakan, Emre, Turgut (52.dk.Talha), Ahmet Emre (73.dk.Berkay), Ahmet Türkyılmaz
Gol: 31.dk.Koray (Boluspor)
Sarı Kartlar: 50.dk.Koray, 65.dk.Dolunay, 78.dk.Tolunay, 80.dk.Murat (Boluspor), 5.dk.Umutcan, 40.dk.Ahmet Emre, 67.dk.Eray, 78.dk.Taha (Osmanlıspor)