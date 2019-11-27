U15ler Yenilgiden Kurtulamadı

Haber: Aysun Beykoz
Bu sonuçla ekibimiz 10 puan ve averajla 6.sırada yer aldı. Temsilcimiz 11.hafta mücadelesinde 1 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Karaçayır 2 Nolu Sentetik Sahada Osmanlıspor Futbol Kulübü’nü ağırlayacak.
Saha: Vali Hanefi Demirkol Sentetik Saha
Hakemler: Ömer Fatih, Hasan Şaman, Atahan Kandır
Eskişehirspor: Egehan, Alihan (55.dk.Halim), Metin Efe, Umut, Mert Ali (70.dk.Batuhan), Mevlüt Can (55.dk.İsmail Yiğit), Efe, Hasan, Ayhan (65.dk.Oğuzhan), Kerim Yiğit (70.dk.Mahmut), Atakan
Boluspor: Dolunay, Murat, Koray, Harun Aydemir, Süha Batur, Efe, Tolunay, Kerem Can (63.dk.Eren), Mehmet Efe, Harun Yerlikaya, Furkan (35.dk.Polat)
Goller: 3.dk.Mert Ali, 16.dk.Süha Batur (KK), 34.dk.(P) Alihan (Eskişehirspor) – 50.dk.(P) Murat (Boluspor)
Kırmızı Kart: 55.dk.Mehmet Efe (Boluspor)
Sarı Kartlar: 19.dk.Mevlüt Can, 26.dk.Ayhan, 39.dk.Efe, 40.dk.Mert Ali, 47.dk.Kerim Yiğit (Eskişehirspor) – 41.dk.Harun Yerlikaya, 63.dk.Harun Aydemir (Boluspor)