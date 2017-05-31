Haber: Esra Öztürk

67 ilden 110 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek şampiyonada maçlar; 6 takımlı 15 grupta 1-4 Haziran'da, 4 takımlı 4 grupta 2-4 Haziran'da ve 4 takımlı 1 grupta 8-10 Haziran'da olmak üzere 20 grup merkezinde oynanacak. İstanbul, Tekirdağ (Saray), Kocaeli, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Aydın, Muğla, Isparta, Aksaray, Kayseri, Mersin, Bingöl, Siirt, Karabük, Yozgat, Samsun, Trabzon ve Ardahan grup merkezlerinde oynanacak 1. Kademe müsabakaları sonunda, grup birincisi olacak 20 takım 2. Kademe'ye yükselecek. 4 merkezde oynanacak 2. Kademe müsabakaları sonunda birinci olacak takımlar ise finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kızıkspor Eskişehir’de

İlimizi temsil edecek olan Elvan İnşaat Kızıkspor takımı aynı tarihlerde Eskişehir grup merkezinde mücadele edecek olup kendilerine bu müsabakalarda başarılar dileriz.